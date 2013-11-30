В компанию по перепечатыванию литературы "School Book Company" требуются наборщики текстов. Обязательные требования: знание английского, русского, украинских языков; ...
Преобразовать текст для импорта в программу теста
Доброе время суток.
Требуется преобразовать текст для импорта в программу для тестов (http://mytest.klyaksa.net/).
Есть два файла — вопросы и ответы. Требуется их объединить в один в определённом формате
Стоимость работы за 284 теста - 284 руб.
Заявки фрилансеров
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