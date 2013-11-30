Преобразовать текст для импорта в программу теста

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Доброе время суток.

Требуется преобразовать текст для импорта в программу для тестов (http://mytest.klyaksa.net/).

Есть два файла — вопросы и ответы. Требуется их объединить в один в определённом формате

Стоимость работы за 284 теста - 284 руб.

11 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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