Доброго времени суток, уважаемые исполнители. Работа состоит в печати текста с готового материала ( без обработки, формул, таблиц).
Проверить орфографию и пунктуацию в обучающем софте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы подготовили обучающий софт для новых сотрудников нашей компании. Надо проверить орфограию и пунктуацию в тексте и составить комментарии в понятном виде для программиста ЧТО и КАК менять. Допустим раздел такой-то, слайд такой то заменить это на это. ЧТоб программист понял.
Ссылка на обучалку: http://ruvita-test.surge.sh/
При входе использовать логин [email protected]
Пароль ruvita
Так же внести изменения в орфографию и пунктуацию + красиво оформить (булеты и тд) в трех файлах во вложении - можно работать прям в вордовских файлах
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