Проверить орфографию и пунктуацию в обучающем софте

Редактирование и КорректураЗавершен12 заявок388 просмотров
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Мы подготовили обучающий софт для новых сотрудников нашей компании. Надо проверить орфограию и пунктуацию в тексте и составить комментарии в понятном виде для программиста ЧТО и КАК менять. Допустим раздел такой-то, слайд такой то заменить это на это. ЧТоб программист понял. 

Ссылка на обучалку: http://ruvita-test.surge.sh/

При входе использовать логин [email protected]

Пароль ruvita

Так же внести изменения в орфографию и пунктуацию + красиво оформить (булеты и тд) в трех файлах во вложении - можно работать прям в вордовских файлах

4 года назад
nfedyuk
Никита 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AllaDanilova
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
2 дня
Все отлично! Рекомендую!
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