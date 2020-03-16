Проверить орфографию и пунктуацию в обучающем софте

Мы подготовили обучающий софт для новых сотрудников нашей компании. Надо проверить орфограию и пунктуацию в тексте и составить комментарии в понятном виде для программиста ЧТО и КАК менять. Допустим раздел такой-то, слайд такой то заменить это на это. ЧТоб программист понял.

Ссылка на обучалку: http://ruvita-test.surge.sh/

При входе использовать логин [email protected]

Пароль ruvita

Так же внести изменения в орфографию и пунктуацию + красиво оформить (булеты и тд) в трех файлах во вложении - можно работать прям в вордовских файлах