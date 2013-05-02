Проверить сайты на наличие грамматических ошибок

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Завершен25 заявок294 просмотра

Требуется проверить сайты на наличие грамматических ошибок, сайтов будет 5-7

12 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$6
7 дней
Оксана, очень быстро выполнила проект. Спасибо
Спасибо за четкое задание и мгновенную оплату.

Заявки фрилансеров

oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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