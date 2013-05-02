Здравствуйте! Нужно расшифровать интервью. Нужны 2 человека, каждому в руки по 25 минут записи. Главное условие - дословная транскрибация, со всеми оговорками и «корявостями» речи. Цена 6 руб — 1 мин. ...
Проверить сайты на наличие грамматических ошибок
Требуется проверить сайты на наличие грамматических ошибок, сайтов будет 5-7
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