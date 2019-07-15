Работа для аналитика

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Работа с файлом Word 

1. Почистить данные в Word файле (очистить тему от нерелевантных сообщении) 

Согласно ключевым словам: Мажилис, Мжіліс сайлау, Мжіліс Траасы, мажилисмены, депутаты шестого созыва, нижняя палата парламента казахстан, депутат парламентf, Мжіліс комитет, Мжіліс бюро, Мжіліс депутат, Мжіліс спикер, Мжіліс Парламент, парламентарии казахстан 

2. Протонировать каждый текст на нейтральный, позитивный, негативный (промаркрировать можно выделить цветом заголовок текста) по отношению к Мажилису и депутатам, а не к тексту (не к характеру текста) в Word файле 

Работа с файлом Excel 

Использовать базу данных на листе «Упоминание» 

1. Заполнить таблицу тональности (количество), используя данные построить диаграмму 

2. Выделить топ 5 источников и количество упоминаний по каждому, используя данные построить диаграмму 

3. Выделить топ 5 регионов по количеству упоминаний, вычислить процентное соотношение, используя данные построить диаграмму

6 лет назад
lerouteor
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

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