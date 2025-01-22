Требуется выполнить цитирование статей из Гугл Академии для технической статьи о широколистном подключении к интернету или экономической статьи о бизнес-тенденциях. Оплата будет варьироваться в зависимости от выбранной статьи для цитирования.
Работа с данными в Google-таблицах
Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа
ЦЕНА ориентировочная, предлагайте свою цену, пожалуйста
1.Необходимо проставить номера всем занятиям в каждом курсе в столбце G
2.Курсы отличаются по id в столбце B
3.Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30
4.Если на курс приходится 60 строк, то: Каждое занятие объединяет в себе две строчки=2 ролика из столбца F
5.Если на курс приходится 30 строк, то: нужно попарно пронумеровать уроки в столбце G от 1 до 15,
6.Если на курс приходится 90 строк (это встречается в 1-4 классах), там нужно нумеровать от 1 до 45 –чтобы было по 2 ролика (=2 строчки) в занятии
Заявки фрилансеров
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