Работа с данными в Google-таблицах

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Открыт3 заявки62 просмотра

Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа
ЦЕНА ориентировочная, предлагайте свою цену, пожалуйста
1.Необходимо проставить номера всем занятиям в каждом курсе в столбце G
2.Курсы отличаются по id в столбце B
3.Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30
4.Если на курс приходится 60 строк, то: Каждое занятие объединяет в себе две строчки=2 ролика из столбца F
5.Если на курс приходится 30 строк, то: нужно попарно пронумеровать уроки в столбце G от 1 до 15,
6.Если на курс приходится 90 строк (это встречается в 1-4 классах), там нужно нумеровать от 1 до 45 –чтобы было по 2 ролика (=2 строчки) в занятии

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12 часов назад
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