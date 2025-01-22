Работа с данными в Google-таблицах

Образец предоставлю, время выполнения - 4 часа

ЦЕНА ориентировочная, предлагайте свою цену, пожалуйста

1.Необходимо проставить номера всем занятиям в каждом курсе в столбце G

2.Курсы отличаются по id в столбце B

3.Занятия должны быть пронумерованы от 1 до 30

4.Если на курс приходится 60 строк, то: Каждое занятие объединяет в себе две строчки=2 ролика из столбца F

5.Если на курс приходится 30 строк, то: нужно попарно пронумеровать уроки в столбце G от 1 до 15,

6.Если на курс приходится 90 строк (это встречается в 1-4 классах), там нужно нумеровать от 1 до 45 –чтобы было по 2 ролика (=2 строчки) в занятии