Расшифровка аудио файла.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт21 заявка340 просмотров

На постоянной основе требуются люди, которые смогут выполнять сл работу. Есть аудиофайлы из программы audacity. Их необходимо перевести в текстовой документ – книгу, статью. В статье/книги не должно быть орфографическим, пунктационных и стилистических ошибок. Предпочтение отдается учителям литературы с продвинутым знанием worda.

13 лет назад
koshka_kgss
Анна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров