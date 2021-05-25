Расшифровка интервью с таймкодами

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка113 просмотров

Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты. Первое интервью 41 минута.

https://drive.google.com/file/d/1TmuA5vwzstM4eQJVp0GGsnzwKsme19xD/view?usp=sharing

В прошлом заказе на 42 минуты интервью вышло:

Страницы - 10

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4 года назад
petrov1c
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$9
1 день
Escrow
Быстро и в полном соответствии с заданием, спасибо!
Спасибо за очередной заказ! Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

Asasin232
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад