Здравствуйте. Перепечатка текстов разных тем и форматов, Можно с аудио на бумажный носитель. Корректировки текста,ошибки и знаки препинания.
Расшифровка интервью с таймкодами
Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты. Первое интервью 41 минута.
https://drive.google.com/file/d/1TmuA5vwzstM4eQJVp0GGsnzwKsme19xD/view?usp=sharing
В прошлом заказе на 42 минуты интервью вышло:
Страницы - 10
Слов - 5151
Количество знаков - 33926
Количество знаков (без пробелов) - 28862
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура88 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимы три документа: Модульная архитектура, Схема деления, Функциональная спецификация. "Сырую" информацию и шаблоны предоставим. В связи с отсутствием раздела "Документы", заказ размещён в условно (хоть как-то) подходящей категории.Редактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $20
Готовая статья на английском, необходимо исправить в соответствии с пожеланиями пруфридера, который указал исправления. Беритесь если сможете, статья будет сразу оплачена после приема ее пруфридером. Переведу деньги любым удобным для вас способом. Исправить грамматику и ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Готовая статья на английском, необходимо исправить в соответствии с пожеланиями пруфридера, который указал исправления. Беритесь если сможете, статья будет сразу оплачена после приема ее пруфридером. Переведу деньги любым удобным для вас способом. Исправить грамматику и ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
Здравствуйте! Я ищу редактора, который хорошо разбирается в кредитной тематике и может ежедневно уделять работе 3-4 часа. После редактирования статья должна быть логичной, структурированной и легко читаемой. ...Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется программаРедактирование и Корректуранет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужно прсмотреть мою статью на предмет ошибок. Объём статьи 18 страницРедактирование и Корректура20 заявокЗакрыт4 года назад
Проверить на ошибки и дописать по другим проектам. Проверка на ошибки начиная с желтого проекта по мобильным приложениям и так же дописать продающие текста и до конца презентации. https://drive.google.com/file/d/1tBchmmuoHp-rEdfTaYZDBchlIpE1pwjw/view?usp=sharingРедактирование и Корректура14 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо проверить все статьи на сайте (около 30 штук) на грамматические и стилистические ошибки. Сайт работает на Wordpress, если работали с ним, то будет плюсом, если нет, дам краткую инструкцию по работе. ...Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт4 года назад