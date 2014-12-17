Разобрать рукописный текст в медицинских документах

Редактирование и КорректураЗакрыт10 заявок346 просмотров
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Необходимо разобрать рукописный текст в медицинских документах. Нужно будет пометить разобранный текст в виде примечаний в PDF. Желательно медицинское образование.

Пример: https://yadi.sk/i/bkQ5xlUMdVjta

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9 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад