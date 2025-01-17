Редагування відсканованого тексту + набір формул

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Завершен24 заявки311 просмотров

В мене є відсканована книга. Та є файли розпізнані файнрідером. Потрібно виправити помилки у word файлі, і прописати формули там де вони зустрічаються в підручнику. В підручнику більше 300 сторонік. Але потрібно роботи розділ за розділом. В кожному розділу приблизно 70-80 сторінок.

Microsoft WordРедактирование текстов
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daglas777
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