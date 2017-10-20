Редактирование 10 текстов по юридической и автотематике

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт13 заявок261 просмотр

Нужно в течение недели отредактировать 10 текстов по юридической и автотематике. Объем одного текста - 10-15 тыс. знаков без пробелов. Необходимо проверить тексты на наличие ключей, списков, соблюдение размеров разделов, отсутствие фактических, орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Оплата - 12 р. / 1000 знаков без пробелов.  

8 лет назад
Serezhik088
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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