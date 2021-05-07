Редактирование и Корректура

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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- корректорская вычитка текстов сайта - проверка их структуры и содержания

- отслеживание правильности написания терминов, сокращений, обозначений

- устранение неясностей в написании отдельных букв, знаков неправильной разбивки текста на абзацы, - проверка правильности оформления таблиц ( при их наличии), иллюстраций, справочных вставок, сносок, ссылок, цитат

- редактура текста (внесение правок, адаптация текста с учетом специфики направления и различных лингвистических нюфнсов)

- согласование выявляемых погрешностей с заказчиком

4 года назад
guest_16214809374251
4 года в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров