Необходимо прочитать и скорректировать автоматически обработанные тексты (синонимайз, рерайт, мешап). Художествено-литературная обработка не требуется. Достаточно просто привести тексты к удобочитаемому виду. Большие объемы (от пятидесяти - ста тыс. знаков) либо работа ...
Редактирование и написание текстов
Необходимо откорректировать тексты для каталога и на основание них составить несколько мотивирующих текстов
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