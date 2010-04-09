Редактирование и написание текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен19 заявок484 просмотра

Необходимо откорректировать тексты для каталога и на основание них составить несколько мотивирующих текстов

15 лет назад
adestoval
Людмила 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$82
3 дня
Отличная работа, четко по выставленным срокам с учетом всех пожеланий!
Приятное сотрудничество! Очень хорошее, четкое ТЗ! Заказчик знает, чего хочет! РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

Liubania
Любовь 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад