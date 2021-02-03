Редактирование макета маркетингового исследовани

Редактирование и КорректураЗакрыт12 заявок1117 просмотров
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Пробуется отредактировать pdf файл маркетингового исследования. Текст, цифры, графики. Привести его в вид, близкий к реальному.

Всего 5 макетов исследований, по 75-100 страниц.

3 года назад
Water_treatment
Александр 
45 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад