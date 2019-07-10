Тематика: ставки на спорт Общее кол-во текстов до 30 шт. Объем текста: 2-2,5к символов в каждом Качество: рерайт, от 80% уникальности по адвего Указывайте стоимость 1к готового текста
Редактирование украинского текста, после Гугл переводчика.
Нужно привести к литературному виду украинскую версию сайта matrason.ua. Всего около 3500 товаров. Почистить от ненужных символов и отредактировать перевод описаний товара, метатегов. Просьба в заявке указывать желаемую стоимость и срок выполнения.
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