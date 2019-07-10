Редактирование украинского текста, после Гугл переводчика.

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Закрыт48 заявок801 просмотр

Нужно привести к литературному виду украинскую версию сайта matrason.ua.  Всего около 3500 товаров. Почистить от ненужных символов и отредактировать перевод описаний товара, метатегов. Просьба в заявке указывать желаемую стоимость и срок выполнения.

6 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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