Редакторы на группу сайтов

Что мы ценим:

1. Понимание принципов работы с ключевыми словами;

2. Идеальная грамотность;

3. Чувство стиля текста;

4. Умение работать с большими объёмами текстов, без потери качества в корректуре.

Требования:

1. Исправление ошибок(орфографических, грамматических и пунктуационных) в текстах;

2. Модерация микро-текстов(1-2 абзаца на 400 символов) авторов, для того чтобы в перспективе себе облегчить работу.

Нам интересно только постоянное сотрудничество, что подразумевает под собой плодотворную работу. Но данные условия получат лишь, те кто будут стабильны в своем профессионализме.

Оплата от 10 руб. за 1 тыс. знаков без пробелов. Метод оплаты: Webmoney. Выплаты еженедельные.

Если вас заинтересовало данное предложение напишите о своем опыте и покажите примеры работ.