Редакторы на группу сайтов

Нужно отредактировать статью в Википедии. Материалы - текст и картинки предоставлю. Ссылка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Череповецкий_завод_металлоконструкций
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что мы ценим:
1. Понимание принципов работы с ключевыми словами;
2. Идеальная грамотность;
3. Чувство стиля текста;
4. Умение работать с большими объёмами текстов, без потери качества в корректуре.
Требования:
1. Исправление ошибок(орфографических, грамматических и пунктуационных) в текстах;
2. Модерация микро-текстов(1-2 абзаца на 400 символов) авторов, для того чтобы в перспективе себе облегчить работу.
Нам интересно только постоянное сотрудничество, что подразумевает под собой плодотворную работу. Но данные условия получат лишь, те кто будут стабильны в своем профессионализме.
Оплата от 10 руб. за 1 тыс. знаков без пробелов. Метод оплаты: Webmoney. Выплаты еженедельные.
Если вас заинтересовало данное предложение напишите о своем опыте и покажите примеры работ.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт10 лет назад
по итогам анализа существующий текст на главной не соответствует ключам для продвижения ключевые слова: повышение потенции препараты для потенции средства для потенции как повысить потенцию допускаю рерайт/копирайт текста главной сайта. текст в приложении пишите стоимость услуги, не пишите 5 у.е. за 1000 знаков, ...Завершен10 лет назад
Нужно изменить силки на видео в интернет магазине. ТЗ: 1)Зайти в админку сайта и редактировать товар 2)Нажать на кнопку исходний код и найти код 3)Используя поиск найти товар на сайте 2 4)Используя исходний код или дополнение для Мозили ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно перевести аудиозапись в текст. Качество записи хорошее. Говорят два человека. Темп речи средний. Нужно поработать на выходных. Пишите ваши расценки за минуту аудио и сколько вы сможете выполнить за 2 дня?Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо сгруппировать 2000 запросов , в группы по различным рубрикам. Пример: авокадо калорийность авокадо масло авокадо овощ или фрукт авокадо полезные свойства авокадо польза авокадо польза и вред авокадо рецепты авокадо фото На выходе: 1 группа (инфа о продукте) авокадо калорийность авокадо фото авокадо овощ или фрукт авокадо полезные свойства авокадо ...Завершен10 лет назад
В наличии 36 рецептов из интернета. Их необходимо переписать другими словами, изменить и название и сам текст, превратить из неуникального в уникальный, не меняя ингредиенты. Рецепты для сайта: starkava.ua , раздел http://starkava.ua/recepty (домашние рецепты). Важна ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Редактирование текста, исправление грамматических и синтаксических ошибок.Редактирование и Корректура19 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевод из аудио в текст. Время- 30 мин. Качество отличное. Ваши цены? (Без цены заявки не будут рассматриваться). Срок - до ночи. Оплата WMR.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сегодня проверить грамматику в тексте на русском языке. 27 страниц A4 и 25 тыс. знаков. Пишите цены и сроки.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется в тексте проверить правописание и граматику, а также сделать уникальность текста.Завершен10 лет назад