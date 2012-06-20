Редакция и корректура мед. статьи

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Завершен21 заявка308 просмотров

Редакция и корректура медицинской статьи на русском языке.

13 лет назад
doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Очень довольны сотрудничеством с Надеждой, профессионально и быстро выполненная работа, приятный в общении человек. Будем обращаться еще.
Наилучшие впечатления от работы с заказчиком! Задача поставлена просто и ясно - так, что не возникло никаких вопросов по ходу работы. С удовольствием продолжу сотрудничество, и другим фрилансерам советую.

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад