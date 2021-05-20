Редактура 24 статей (145 000 символов) кредитной тематики

Здравствуйте! Я ищу редактора, который хорошо разбирается в кредитной тематике и может ежедневно уделять работе 3-4 часа.

После редактирования статья должна быть логичной, структурированной и легко читаемой.

В обязанности редактора будет входить:

Исправление ошибок: грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных.

Работа над стилистикой — подгонка текста под стилистические нормы русского языка.

Структурирование — разбивка текста на абзацы, списки, цитаты.

Сокращение объема с сохранением смысловой нагрузки — удаление схожих фраз и предложений, некорректных повторов.

Цена – 20 рублей за 1000 символов.