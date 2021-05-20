Требуется программа
Редактура 24 статей (145 000 символов) кредитной тематики
Здравствуйте! Я ищу редактора, который хорошо разбирается в кредитной тематике и может ежедневно уделять работе 3-4 часа.
После редактирования статья должна быть логичной, структурированной и легко читаемой.
В обязанности редактора будет входить:
- Исправление ошибок: грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных.
- Работа над стилистикой — подгонка текста под стилистические нормы русского языка.
- Структурирование — разбивка текста на абзацы, списки, цитаты.
- Сокращение объема с сохранением смысловой нагрузки — удаление схожих фраз и предложений, некорректных повторов.
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