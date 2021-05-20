Редактура 24 статей (145 000 символов) кредитной тематики

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок685 просмотров

Здравствуйте! Я ищу редактора, который хорошо разбирается в кредитной тематике и может ежедневно уделять работе 3-4 часа.

После редактирования статья должна быть логичной, структурированной и легко читаемой.

В обязанности редактора будет входить:

  • Исправление ошибок: грамматических, речевых, орфографических, пунктуационных.
  • Работа над стилистикой — подгонка текста под стилистические нормы русского языка.
  • Структурирование — разбивка текста на абзацы, списки, цитаты.
  • Сокращение объема с сохранением смысловой нагрузки — удаление схожих фраз и предложений, некорректных повторов.
Цена – 20 рублей за 1000 символов.
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