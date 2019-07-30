Редактура, корректура и размещение статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок295 просмотров

Необходим человек для размещения на сайте 150 статей. 

- Проверить текст на ошибки (орфография, пунктуация, стилистика) 

- Разместить на CMS WordPress (подобрать фото и отформатировать)

Средний размер статьи 5 тыс символов.

Указывайте цену сразу за весь объем работ. 

WordPress
6 лет назад
SerhioM
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров