Рерайт юридического договора

Есть текст юридического документа (Пользовательское соглашение с посетителями сайта).

Нужен его рерайт. Юридический смысл должен остаться не изменен. В общем нужно тоже самое, только по максимуму другими словами (и по возможности юридически грамотными и точными) :)

Текст в приложении. Пожалуйста, оставляйте стоимость за всю работу и сроки. В тексте ~ 14 тыс. знаков (без пробелов) или 16 тыс. с пробелами.

Перед публикацией предложения сначала пожалуйста ознакомьтесь с текстом и оцените свои возможности! Сразу бросаться писать предложения не нужно!