Рерайт юридического договора

Редактирование и КорректураЗакрыт25 заявок596 просмотров
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Есть текст юридического документа (Пользовательское соглашение с посетителями сайта).

Нужен его рерайт. Юридический смысл должен остаться не изменен. В общем нужно тоже самое, только по максимуму другими словами (и по возможности юридически грамотными и точными) :)

Текст в приложении. Пожалуйста, оставляйте стоимость за всю работу и сроки. В тексте ~ 14 тыс. знаков (без пробелов) или 16 тыс. с пробелами.

Перед публикацией предложения сначала пожалуйста ознакомьтесь с текстом и оцените свои возможности! Сразу бросаться писать предложения не нужно!

15 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад