Ручной текст [eng] -> Word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт6 заявок167 просмотров

Необходимо перепечатать ручной текст с фотографий в Word.

Связь по icq, если что будет не понятно буду пояснять.

Необходимо выполнить за 3 часа.

http://www.ex.ua/view_storage/263036638764

13 лет назад
kadavr
Максим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

mezzo666
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

mezzo666
Денис 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад