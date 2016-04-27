Сделать расшифровку интервью на украинском языке (01.10.00)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок215 просмотров

Нужно расшифровать интервью продолжительностью час и десять минут. Розговор на украинском языке. Никакой специфической лексики.

Дедлайн - среда, 9 марта.

9 лет назад
orlenko_m
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vaaalik
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$6
2 дня
Робота була виконана добре і вчасно.
Ответственный заказчик: четкое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за заказ! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

vaaalik
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад