В роли: Главный редактор - собрать команду авторов. Ниша: Косметика/ косметология, медицина/ здоровье Проект: StartUpОжидания от Главного редактора на короткой дистанции:1. Составить и утвердить контент план2. Составить и утвердить редакционную политику3. Создать команду из 2-5 авторов
Сделать в электронном виде лист как в дипломе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дело большой срочности! Нужно сделать одну страничку (фото образец есть) как лист с предметами в дипломе. Не для использования, а чтобы родителям показать.. Очень важно
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