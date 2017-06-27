Сделать в электронном виде лист как в дипломе

Редактирование и КорректураЗакрыт17 заявок323 просмотра
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Дело большой срочности! Нужно сделать одну страничку (фото образец есть) как лист с предметами в дипломе. Не для использования, а чтобы родителям показать.. Очень важно

6 лет назад
guest_14995482826141
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад