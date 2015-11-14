Сформировать два файла Excel данными из файлов Excel

Сформировать два файла Excel (Компании и Контакты) данными из файлов (СВОДНАЯ БАЗА и Организации с адресами)

Сформировать файл Компании: только по компаниям полученным в результате выполнения п.1 данного ТЗ

1. Название компании|Столбец A| - данные из |Столбец С|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - компании не должны повторяться

2. Сфера деятельности|Столбец D| - данные из |Столбец A или B|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - вставить только слова - битум/бетон/битумотрейдер если имеются.

3. Комментарий|Столбец Н| - обеденить данные из |Столбцы А,В|(файл СВОДНАЯ БАЗА) из |Столбец E|(файл Организации с адресами)

4. Улица|Столбец К| - данные из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)- только название улицы и номер дома

5. Город|Столбец М| - данные из |Столбец D|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют название города из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами). только название без г. или пос. и т.п.

6. Область|Столбец О| - данные из |Столбец С|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)

7. Индекс|Столбец P| - данные из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)- только номер индекса если данные отсутствуют, оставить пустым

8. Страна|Столбец Q| - данные из |Столбец H|(файл Организации с адресами)- если отсутствует то вставить подходящее

9. Улица(юридический адрес)|Столбец S| - данные из |Столбец G или F|(файл Организации с адресами)- только название улицы и номер дома

10. Город(юридический адрес)|Столбец U| - данные из |Столбец G или Столбец D|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют название города из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами). только название без г. или пос. и т.п.

11. Область(юридический адрес)|Столбец W| - данные из |Столбец G или Столбец С|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)

12. Индекс(юридический адрес)|Столбец X| - данные из |Столбец G или F|(файл Организации с адресами)- только номер индекса если данные отсутствуют, оставить пустым

13. Страна(юридический адрес)|Столбец Y| - данные из |Столбец G или Столбец H|(файл Организации с адресами)- если отсутствует то вставить подходящее

14. Телефоны|Столбцы Z, AA, AB, AC, AD| - данные соответственно из |Столбцы G, H, I, J, K|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - только уникальные номера. Формат номера сделать +код страны(код города)номер(ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ или Х-ХХ-ХХ)

15. Рабочий e-mail|Столбец AL| - данные из |Столбец С|(файл СВОДНАЯ БАЗА) если у компании нет почты взять из |Столбец М|(файл СВОДНАЯ БАЗА).Если есть дополнительные e-mail вставить в |Столбец AM, AN|

16. Головная организация |Столбец AW| - данные из |Столбец В|(файл Организации с адресами)

Сформировать файл Контакты:

1. Имя|Столбец A| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Имя

2. Фамилия|Столбец В| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Фамилия

3. Отчество|Столбец С| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Отчество

4. Компания|Столбец G| - данные из |Столбец C|(файл СВОДНАЯ БАЗА)

5. Телефоны|Столбцы Q, R, S, T| - данные соответственно из |Столбцы O, P, Q, R|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - только уникальные номера. Формат номера сделать +код страны(код города)номер(ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ или Х-ХХ-ХХ)

6. Рабочий e-mail|Столбец AC| - данные из |Столбец M|(файл СВОДНАЯ БАЗА) если у компании небыло почты и она бралась из |Столбец М|(файл СВОДНАЯ БАЗА) оставить пустым.

7. Должность |Столбец AK| - данные из |Столбец N|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - предварительно переделать сокращения и ошибки в написании должности (например "гл. инж.КЛ" или "главный инжИнер" переделать как Главный инженер) удалить все обозначения "КЛ"