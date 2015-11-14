Ваша задача – заходить на каждый ресурс и находить все емейлы. Перечень сайтов я дам индивидуально В случае если емейлов на сайте нет вообще, а есть только форма обратной связи – обязательно ставим ее При моей проверке ...
Сформировать два файла Excel данными из файлов Excel
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сформировать два файла Excel (Компании и Контакты) данными из файлов (СВОДНАЯ БАЗА и Организации с адресами)
Сформировать файл Компании: только по компаниям полученным в результате выполнения п.1 данного ТЗ
1. Название компании|Столбец A| - данные из |Столбец С|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - компании не должны повторяться
2. Сфера деятельности|Столбец D| - данные из |Столбец A или B|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - вставить только слова - битум/бетон/битумотрейдер если имеются.
3. Комментарий|Столбец Н| - обеденить данные из |Столбцы А,В|(файл СВОДНАЯ БАЗА) из |Столбец E|(файл Организации с адресами)
4. Улица|Столбец К| - данные из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)- только название улицы и номер дома
5. Город|Столбец М| - данные из |Столбец D|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют название города из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами). только название без г. или пос. и т.п.
6. Область|Столбец О| - данные из |Столбец С|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)
7. Индекс|Столбец P| - данные из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)- только номер индекса если данные отсутствуют, оставить пустым
8. Страна|Столбец Q| - данные из |Столбец H|(файл Организации с адресами)- если отсутствует то вставить подходящее
9. Улица(юридический адрес)|Столбец S| - данные из |Столбец G или F|(файл Организации с адресами)- только название улицы и номер дома
10. Город(юридический адрес)|Столбец U| - данные из |Столбец G или Столбец D|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют название города из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами). только название без г. или пос. и т.п.
11. Область(юридический адрес)|Столбец W| - данные из |Столбец G или Столбец С|(файл Организации с адресами) или если данные отсутствуют из |Столбец F или G|(файл Организации с адресами)
12. Индекс(юридический адрес)|Столбец X| - данные из |Столбец G или F|(файл Организации с адресами)- только номер индекса если данные отсутствуют, оставить пустым
13. Страна(юридический адрес)|Столбец Y| - данные из |Столбец G или Столбец H|(файл Организации с адресами)- если отсутствует то вставить подходящее
14. Телефоны|Столбцы Z, AA, AB, AC, AD| - данные соответственно из |Столбцы G, H, I, J, K|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - только уникальные номера. Формат номера сделать +код страны(код города)номер(ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ или Х-ХХ-ХХ)
15. Рабочий e-mail|Столбец AL| - данные из |Столбец С|(файл СВОДНАЯ БАЗА) если у компании нет почты взять из |Столбец М|(файл СВОДНАЯ БАЗА).Если есть дополнительные e-mail вставить в |Столбец AM, AN|
16. Головная организация |Столбец AW| - данные из |Столбец В|(файл Организации с адресами)
Сформировать файл Контакты:
1. Имя|Столбец A| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Имя
2. Фамилия|Столбец В| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Фамилия
3. Отчество|Столбец С| - данные из |Столбец L|(файл СВОДНАЯ БАЗА) только Отчество
4. Компания|Столбец G| - данные из |Столбец C|(файл СВОДНАЯ БАЗА)
5. Телефоны|Столбцы Q, R, S, T| - данные соответственно из |Столбцы O, P, Q, R|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - только уникальные номера. Формат номера сделать +код страны(код города)номер(ХХХ-ХХ-ХХ или ХХ-ХХ-ХХ или Х-ХХ-ХХ)
6. Рабочий e-mail|Столбец AC| - данные из |Столбец M|(файл СВОДНАЯ БАЗА) если у компании небыло почты и она бралась из |Столбец М|(файл СВОДНАЯ БАЗА) оставить пустым.
7. Должность |Столбец AK| - данные из |Столбец N|(файл СВОДНАЯ БАЗА) - предварительно переделать сокращения и ошибки в написании должности (например "гл. инж.КЛ" или "главный инжИнер" переделать как Главный инженер) удалить все обозначения "КЛ"
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура16 заявокЗакрыт8 лет назад
Пройти текст по созданию сайтов на ODESK Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста пишите свой скайпРедактирование и Корректура1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть список YouTube роликов на русском языке (могут встречаться английские фразы), которые надо "конвертировать" в текст. Для каждого ролика на выходе должен быть DOC-файл с текстом без разбивки по времени. Точность соответствия содержимому ролику должна быть ...Редактирование и Корректура3 исполнителяЗавершен8 лет назад
Нужно провести редактирование русских текстов, Тематика - разноплановая. Доведение текста до читабельной формы. Так, же грамматика и лексика. Тестовое задание в прикрепленном файле. Ваша цена на примере тестового задания.Редактирование и Корректура36 заявокЗакрыт8 лет назад
0. Необходима [b]Абсолютная грамотность русского языка[/b] 1. Есть запись материалов семинаров и мастер-класс + аудионадиктовка определенных тем 2. Нужно прослушать весь материал и скомпоновать содержание, которое впоследствии вы наполните данным из аудиоматериалов, предаварительно вложив в "писательский речевой ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сканкопии 15 документов,нужен текст из них в формате TXTРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо отредактировать готовый текст по теме юриспруденция.Редактирование и Корректура15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Распознать 12 страниц текста https://yadi.sk/d/tWnJTnT4kQrjJ и сохранить в Word с сохранением форматирования, таблиц итп.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $5
Есть 4 странички А4 со сканами чеков платежных терминалов: http://take.ms/Wa2bD Из этих сканов нужно составить excel-документ в котором будет: 1) вырезанная картинка чека - примерно как показано зеленым на картинке 2) дата платежа - на картинке обведены красным 3) ...Редактирование и Корректура25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести видео в текст https://goo.gl/Mrbxfq. В своих предложениях указывайте цену.Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт8 лет назад