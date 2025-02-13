Скачать приложение и написать отзыв

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Закрыт43 заявки547 просмотров

Простое задание - скачать приложение и написать о нем отзыв

Написание отзывов
3 месяца назад
Millersuperpro
Михаил 
32 года
6 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ірина
 
47 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Владислав
 
26 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
22 года
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Саша
 
15 лет
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3 месяца назад
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Анна
 
22 года
4 года в сервисе
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3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
36 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Тимур
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
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2 месяца назад
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Анастасія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Джо
 
22 года
3 года в сервисе
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3 месяца назад
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Богдан
 
31 год
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Олександр
 
17 лет
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Наталя
 
31 год
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Віта
 
29 лет
3 месяца в сервисе
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Игорь
 
47 лет
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Тетяна
 
36 лет
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НАТАЛІЯ
 
36 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
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7 дней назад
8 отзывов
3 месяца назад
Альнияз
 
24 года
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9 дней назад
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Яна
 
38 лет
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Виктория
 
36 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Мирослава
 
18 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Ксения
 
20 лет
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Юлія
 
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Марина
 
35 лет
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7 дней назад
3 месяца назад
Ксенія
 
47 лет
3 месяца в сервисе
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23 дня назад
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Данило
 
17 лет
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2 месяца назад
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Кирилл
 
19 лет
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Ольга
 
40 лет
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Катя
 
30 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
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Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
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15 дней назад
3 месяца назад
Александр
 
26 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Маргарита
 
23 года
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Віталій
 
35 лет
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Лев
 
25 лет
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2 месяца назад
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Вікторія
 
19 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
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2 дня назад
3 месяца назад
Андрей
 
26 лет
год в сервисе
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3 дня назад
3 месяца назад
Каріна
 
20 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Любов
 
25 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Світлана
 
39 лет
3 месяца в сервисе
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месяц назад
3 месяца назад
Яна
 
27 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
19 лет
4 года в сервисе
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3 месяца назад
7 отзывов
3 месяца назад
Наталия
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
3 месяца назад