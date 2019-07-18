Составление ТЗ (более 300 тз)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт9 заявок326 просмотров

Нужен человек с опытом, который уже делал подобные вещи, а именно:

1. Через сервис чистка дублирующихся слов

2. Составление тайтла, заголовка, дескрипшена (уже из готовых ключей)

ПРОСЬБА:

1) цена в рублях за одно тз

2) скайп для связи

6 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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