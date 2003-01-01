Создание итогового плана статьи

Требуется создание итогового плана статей

Необходимо составлять план статей на основе собранных и/или своих подзаголовков.

Примерное время на создание одного тз около 15-20 минут

Цена за создание 1 плана 15р

В течении месяца надо будет создать план на 500 статей , по 10- 15 статей в день..

Оплата каждый день , на wmr сбер , яд..

Видеоинструкция, где показаны основные моменты работы с сервисом:

https://puzat.ru/new/bolshoe-obnovlenie-servisa-tz-binet-pro