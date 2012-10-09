Статья о кошках/Редактирование текста

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен9 заявок180 просмотров

Имеется текст, написанный непрофессионалом. Данный текст необходимо отредактировать с целью дальнейшей публикации.

Текст написан про кошек, общим объемом 8,5 тыс. знаков.

Цель работы: Редактирование текста до уровня, подходящего для публикации и дальнейшей продажи.

Скайп: deweyoo

13 лет назад
DeweY
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mrs_dalloway
Берг 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Полностью доволен! Работа выполнена качественно и в полном объеме. Особенно следует отметить краткие сроки исполнения!

Заявки фрилансеров

mrs_dalloway
Берг 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад