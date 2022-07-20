Добрый день!

Про себя.Я ютубер, у меня достаточно большой канал на ютубе. 600к подписчиков

Вот мой канал:

https://www.youtube.com/c/Dameoz/videos

Тексты пишу сам, однако сейчас понимаю, что не справляюсьМатериал я беру из англоязычных источников. В основном смотрю англоязычных блогеров, выбираю оттуда интересную информацию и пишу текстКаждый мой текст - это примерно 6-7 страниц текста а4Я хочу найти редактора(сценариста) кто бы писал для меня тексты.Опыт такой был уже с тремя разными людьмиНо не сложилось. Приходилось переписывать 70% текстане у всех есть понимание того, что есть разница между текстов для статьи и текстом для устного воспроизведенияМой контент - 10 интересных фактов, как вы можете увидеть.Один факт - это примерно пол страницы текста.

Скажите, был ли у вас похожий опыт?