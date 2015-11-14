Транскрибация аудио 6 минут

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Транскрибация аудио 6 минут. Надо сделать сегодня.

8 лет назад
Mariny
Марина 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад