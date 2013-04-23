Требуется корректор текста (проверка орфографии)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки1588 просмотров

Требуется корректор текста для проверки грамматики, орфографии и пунктуации. Возможно потребуется изменить структуру текста для его лучшей читабельности. Необходимо идеальное знание русского языка. Работа эпизодическая.

Тематика текстов – различная. В заявке указать стоимость.

По всем возникшим вопросам можно обращаться в Skype: cerbin35

12 лет назад
GK_NooB
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Легко нашли общий язык и моментально начали решать поставленную задачу.
Работа творческая, интересная, оплата своевременна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад