Требуется помощник в отдел контроля качества.

Требования:

- Уверенное владение письменным английским языком, знание немецкого категорически приветствуется.

- Отличное чувство русского языка.

- Наличие доступа в Интернет.

- Любознательность и дотошность (желание учиться работе компьютерным программам, изучать техническую литературу, осваивать новые тематики и тонкости разных видов специального письменного перевода и обнаруживать недочеты в переводах).

- Стрессоустойчивость и готовность к перегрузкам.

Описание работы:

В отдел контроля качества требуются 1-2 помощника, которые будут выполнять различные операции по обработке переводов. Работа по большей части аналитическая и требует огромной концентрации внимания. Рабочий день — ненормированный. Оплата — договорная, полностью сдельная (т.е. верхний и нижний пределы зарплаты определяются только Вашими умственными и физическими возможностями). Работа - исключительно надомная, через Интернет (как никак, 21-й век на дворе :).

Примерный характер работы смотрите на нашем канале в YouTube - http://www.youtube.com/playlist?list=PLeZKCAzE-HW4eYvJ7N6JbwPrPiWPSnL-f (список роликов периодически пополняется). Обращаем Ваше внимание, что большей части работы придется учиться с нуля и львиная доля работы требует высокие аналитические способности - поэтому прошу быть морально готовым к таким нагрузкам. Также прошу обращаться, только если Вы нацелены на долгосрочную работу.

По всем вопросам обращаться к Евгению Бартову ([email protected]).