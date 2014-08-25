Требуется проверять 50К текста

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка110 просмотров

Исправить орфографию, пунктуацию, допилить текст, в общем.

сумма - 20 долларов. срок - 2 часа.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Татьяна выполнила задание точно в срок в полном соответствии с ТЗ. Текст выверен идеально. Рекомендую!
Не в первый раз работаем с Валерием. Как и всегда, ТЗ было ясным, а оплата - мгновенной. Благодарю. :)

Заявки фрилансеров

girlaloud
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад