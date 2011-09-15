КИЕВ. Срочно нужен человек, который запишет на диктофон и грамотно расшифрует два интервью (из аудио в текст). Первое – сегодня в 13:30, второе – в 15:00 (по украинскому времени). Оплата – 150 гривен/час. ...
Требуется редактирование/перевод с англ. на рус.
Для ежедневного проекта требуется редактор с отличным знанием английского языка и банковской тематики, кто будет в состоянии отредактировать банковский обзор на английском, потом перевести его на русский за довольно сжатые сроки - примерно 1.5-2 часа. Работа ежедневная. Оплачиваться будет достойно.
Заявки фрилансеров
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