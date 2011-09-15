Требуется редактирование/перевод с англ. на рус.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт10 заявок331 просмотр

Для ежедневного проекта требуется редактор с отличным знанием английского языка и банковской тематики, кто будет в состоянии отредактировать банковский обзор на английском, потом перевести его на русский за довольно сжатые сроки - примерно 1.5-2 часа. Работа ежедневная. Оплачиваться будет достойно.

14 лет назад
kristem
45 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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