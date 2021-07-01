Требуется специалист для создания ТЗ на LSI текст. Задачи включают сбор LSI фраз, определение необходимого количества знаков для статьи на основе анализа топ-20 конкурентов и составление структуры статьи для копирайтера. Оплата 50 руб. за одно ТЗ, в среднем 20 минут на выполнение одного задания, всего нужно подготовить 20 ТЗ.
Требуется редактор (SEO тематика)
Требуется редактор для вычитки и внесения правок в статью по SEO тематике.
Нужно убрать стилистические, орфографические и пунктуационные ошибки. Нужна статья в информационном стиле "по Ильяхову".
Сейчас в ней много "паразитов времени" типа "на сегодняшний день", слабых глаголов, необъективных оценок, сложных предложений (когда в одном предложении и причастный оборот и "который" и т.д.), усилителей (обязательно) и т.д.
Просьба указывать цену за корректировку 1000 символов. Также укажите время на редактуру статьи в 23к символов.
Просьба дать ссылки на примеры работ.
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