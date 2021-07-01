Требуется редактор для вычитки и внесения правок в статью по SEO тематике.

Нужно убрать стилистические, орфографические и пунктуационные ошибки. Нужна статья в информационном стиле "по Ильяхову".

Сейчас в ней много "паразитов времени" типа "на сегодняшний день", слабых глаголов, необъективных оценок, сложных предложений (когда в одном предложении и причастный оборот и "который" и т.д.), усилителей (обязательно) и т.д.

Просьба указывать цену за корректировку 1000 символов. Также укажите время на редактуру статьи в 23к символов.

Просьба дать ссылки на примеры работ.