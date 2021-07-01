Требуется редактор (SEO тематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок733 просмотра

Требуется редактор для вычитки и внесения правок в статью по SEO тематике.

Нужно убрать стилистические, орфографические и пунктуационные ошибки. Нужна статья в информационном стиле "по Ильяхову".

Сейчас в ней много "паразитов времени" типа "на сегодняшний день",  слабых глаголов, необъективных оценок, сложных предложений (когда в одном предложении и причастный оборот и "который" и т.д.), усилителей (обязательно)  и т.д. 

Просьба указывать цену за корректировку 1000 символов.  Также укажите время на редактуру статьи в 23к символов. 

Просьба дать ссылки на примеры работ. 

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natulka
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