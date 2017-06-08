Требуется руководитель для интернет-проекта на постоянную работу!

Интернет-проект– развлекательный сайт под фейсбук (пример - http://fishki.net/ )

Обязанности:

1. Поиск контента через специальный сервис ( feedspy.net ), а также видеороликов вYoutube. Сюда входит поиск 10-12 вирусных статей, 2 гифки в день.

2. Постановка задач авторам статей и проверка ихработы (Писать статьи НЕ нужно, требуется вычитка, правка ошибок, исправление

«косяков»)

3. Написание вирусных заголовков квидеороликам/статьям.

4. Подбор и добавление картинок для статей Оформление, цветокоррекция в фоторедакторе Photoshopкартинок (10-12 шт в день)

5. Добавление анонсов на страницу в Фейсбук(статьи, гифки)

6. Модерирование комментариев на странице Фейсбук

Занятость: примерно 4 часа в день

Выходные: 1-2 дня в неделю

Требованияк сотруднику:

1. Опыт работы с Фейсбук и cms Wordpressприветствуется

2. Навыки работы в фоторедакторе Photoshop илидругих фоторедакторах

3. Письменная грамотность

4. Умение думать, анализировать!

5. Позитивное мышление!

6. Необходимобыть на связи в рабочее время (Skype, Viber, WhatsApp)

7. Возраст – от 27 лет истарше

Оплата:

Минимум 10 000 рублей и выше (6 000 рублей оклад+ бонусы по "выстрелившим" статьям).

Может доходить до 20-25 тыс. руб.