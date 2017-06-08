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Требуется руководитель для интернет-проекта на постоянную работу!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-проект– развлекательный сайт под фейсбук (пример - http://fishki.net/ )
Обязанности:
1. Поиск контента через специальный сервис (feedspy.net), а также видеороликов вYoutube. Сюда входит поиск 10-12 вирусных статей, 2 гифки в день.
2. Постановка задач авторам статей и проверка ихработы (Писать статьи НЕ нужно, требуется вычитка, правка ошибок, исправление
«косяков»)
3. Написание вирусных заголовков квидеороликам/статьям.
4. Подбор и добавление картинок для статей Оформление, цветокоррекция в фоторедакторе Photoshopкартинок (10-12 шт в день)
5. Добавление анонсов на страницу в Фейсбук(статьи, гифки)
6. Модерирование комментариев на странице Фейсбук
Занятость: примерно 4 часа в день
Выходные: 1-2 дня в неделю
Требованияк сотруднику:
1. Опыт работы с Фейсбук и cms Wordpressприветствуется
2. Навыки работы в фоторедакторе Photoshop илидругих фоторедакторах
3. Письменная грамотность
4. Умение думать, анализировать!
5. Позитивное мышление!
6. Необходимобыть на связи в рабочее время (Skype, Viber, WhatsApp)
7. Возраст – от 27 лет истарше
Оплата:
Минимум 10 000 рублей и выше (6 000 рублей оклад+ бонусы по "выстрелившим" статьям).
Может доходить до 20-25 тыс. руб.
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