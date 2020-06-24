Увеличить уникальность текста в тематике "педагогика".

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок193 просмотра

Текст 52к знаков без пробелов с уникальностью около 10%. необходимо поднять до 80%.

Проверка проходит в системе "Антиплагиат ВУЗ".

Дедлайн 24.06.20 19:00 МСК.

Не смог выбрать вас исполнителе в существующей задаче. Площадка пишет, что ваша заявка не корректно оформлена.

5 лет назад
razor2033
Никита 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров