Увеличить уникальность текста в тематике "педагогика".

Текст 52к знаков без пробелов с уникальностью около 10%. необходимо поднять до 80%.

Проверка проходит в системе "Антиплагиат ВУЗ".

Дедлайн 24.06.20 19:00 МСК.

Не смог выбрать вас исполнителе в существующей задаче. Площадка пишет, что ваша заявка не корректно оформлена.