Вычитка текстов на английском языке

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка118 просмотров
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Требуется вычитка и корректировка текстов на английском языке, тематика медицина, коммуникации.

Количество текстов неограничено, новые задания высылаю по мере необходимости.

11 лет назад
schipanov
Антон 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
natallia_c
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сотрудничаю с Натальей уже около года в напралении вычитки и редактировании текстов на английском языке. Все задания выполняются качественно и в срок, цены также устраивают. Продолжаем и дальше сотредничать...
Оплата всегда в срок, четкое задание. Сотрудничать с вами очень приятно. Спасибо!