Вычитка текстов на английском языке

Из 4-6 статей (похожие, 1 страница) нужно сделать своими словами, красиво 1 статью около 1 страницы. таких заданий 10 Напишите ваши контакты, предпочтительно скайп. Работа срочная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вычитка и корректировка текстов на английском языке, тематика медицина, коммуникации.
Количество текстов неограничено, новые задания высылаю по мере необходимости.
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