Вручную собрать базу адресов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки109 просмотров

Здравствуйте!

Работа для начинающих, можно без опыта

Нужно пройтись по списку сайтов, вручную собрать базу E-mail адресов. Бюджет 200 рублей.

11 лет назад
polportal
Роман 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров