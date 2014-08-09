Причесать внешний вид word файлов. Заголовки, таблички, размер шрифта, картинки. сделать отступы от картинок и таблиц.
Вручную собрать базу адресов
Здравствуйте!
Работа для начинающих, можно без опыта
Нужно пройтись по списку сайтов, вручную собрать базу E-mail адресов. Бюджет 200 рублей.
Заявки фрилансеров
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