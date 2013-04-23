Сделать майнд мэп карту по представленному видеотренингу (будет отправлен выбранному исполнителю). Из видео нужно сделать 2 карты: 1. Выступление первого спикера Андрея ( с 1 по 9 минуту) 2. Выступление ...
Заполние таблицы в экселе
Требуется 1-2 человека для заполнения таблицы в экселе по образцу. Дается список с названиями интернет-магазинов. Необходимо для каждого магазина собрать данные: адрес сайта/мейл/телефон/специализацию магазина. И внести это в таблицу.
Нагрузка 100-150 магазинов в день. Сдача/оплата работы ежедневная. Работа предполагается на ближайшую неделю-две.
Жду ваши предложения по цене.
Образец заполнения таблицы прилагаю.
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