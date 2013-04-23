Заполние таблицы в экселе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен14 заявок257 просмотров

Требуется 1-2 человека для заполнения таблицы в экселе по образцу. Дается список с названиями интернет-магазинов. Необходимо для каждого магазина собрать данные: адрес сайта/мейл/телефон/специализацию магазина. И внести это в таблицу.

Нагрузка 100-150 магазинов в день. Сдача/оплата работы ежедневная. Работа предполагается на ближайшую неделю-две.

Жду ваши предложения по цене.

Образец заполнения таблицы прилагаю.

12 лет назад
Vizara
Марина 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранные исполнители

nadezhda-d
Надежда 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
5 дней
Я очень довольна сотрудничеством с Надеждой. Она понятливый и ответственный исполнитель, внимательна к деталям и пунктуальна.
Отличный заказчик!
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Виктор - исполнительный и надежный фрилансер. Рекомендую.
Рад был сотрудничать. Четкое ТЗ, вежливое общение, лояльность в приеме проекта. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

nadezhda-d
Надежда 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад