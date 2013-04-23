Заполние таблицы в экселе

Требуется 1-2 человека для заполнения таблицы в экселе по образцу. Дается список с названиями интернет-магазинов. Необходимо для каждого магазина собрать данные: адрес сайта/мейл/телефон/специализацию магазина. И внести это в таблицу.

Нагрузка 100-150 магазинов в день. Сдача/оплата работы ежедневная. Работа предполагается на ближайшую неделю-две.

Жду ваши предложения по цене.

Образец заполнения таблицы прилагаю.