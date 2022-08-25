Зробити субтитри під відео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт71 заявка798 просмотров

текст українською мовою - вже готовий 

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просто потрібно підкласти текст під відео внизу, як субтитри 

довжина відео - 20 хв 

цікавить ціна і тривалість роботи 

3 года назад
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