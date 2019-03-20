"Футбол-игра во все времена!"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок222 просмотра
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Введение: Футбол-без преувеличения можно считать самой популярной в мире спортивной игрой и даже самым распространённым видом спорта, не смотря на то, что по сравнению с так называемыми классическими видами спорта он имеет не большую историю. 

5 лет назад
guest_15534580699248
5 лет в сервисе
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5 лет назад