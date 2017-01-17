#контрольная работа по Конструкционные и защитно-отделочные

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контрольная работа по Конструкционные и защитно-отделочные материалы 

дисциплина – Конструкционные и защитно-отделочные материалы 

тема – Конструкционные и защитно-отделочные материалы 

количество страниц – " 

оригинальность – 60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 17.01.2017

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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