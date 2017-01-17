курсовая работа по по методике проф.обучения. дисциплина – по методике проф.обучения. тема – Специфика развития композиционного мышления в процессе проф.обучения количество страниц – 30 оригинальность -40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) ...
#контрольная работа по Конструкционные и защитно-отделочные
контрольная работа по Конструкционные и защитно-отделочные материалы
дисциплина – Конструкционные и защитно-отделочные материалы
тема – Конструкционные и защитно-отделочные материалы
количество страниц – "
оригинальность – 60% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 17.01.2017
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Написать реферат о профессии экономиста (бухгалтера, экономиста, финансиста). Объем реферата 10 страниц 14 шрифтом. Оформление произвольное.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Курсовая работа по теме – Налоги и налогообложение предприятий в современных условиях. Объем 20-24 стр с оглавлением, списком литературы, 24 шрифт, нужно чтобы проходила на антиплагиат.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
15 стр всего АП 70-75% ссылки список литературы методичка во вложении срок до 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт8 лет назад
задание во вложении АП 70-75% от вас срок и ценаРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт8 лет назад
все требования во вложении срок по договоренности пишите цену в рубляхРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
задание во вложении объем 15 страниц Антиплагиат 70-75% ссылки! делать по методичке срок по согласованиюРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
ДИСЦИПЛИНА * Технологии строительного производства ТЕМА РАБОТЫ * Тему нужно придумать оригинальную КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 7 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 70% КРАЙНИЙ СРОК СДАЧИ ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Объем реферата 5-7 страниц, оформление произвольное, Тема – Межрегиональное экономическое взаимодействие.Прохождение на антиплогиат.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Файл во вложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад