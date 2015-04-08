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курсовая.Предмет: База Данных.Тема: Учет домашних финансов.30 стр.антиплагиат не меньше 50 %.Есть методические указания.СУБД – VisualFoxPro 9.0

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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