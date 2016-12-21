Тема – "Особенности управления финансами проекта". Срочно! Срок – ночь. Должно быть готово к 22.12.2016 к 9 утра! Если есть готовая курсовая по данной теме – идеально. Работу необходимо сделать "под ключ", т.е ...
#СРОЧНО!!реферат по Политологии
реферат по Политологии ( предмет- История политических учений)
дисциплина – Политология ( предмет- История политических учений)
тема – Классический и современный консерватизм. Идейно-политический аспект
количество страниц – 8-12 страниц
оригинальность -30-40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить)
шрифт – 14 pt
крайний срок сдачи – 21.12.2016
дополнительная информация –
В форме аналитической справки
Нужна к 7 утра 21.12.16
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
курсовой проект дисциплина: Процессы и аппараты тема:Ректификационная колонна требования к работе в эл виде. (методичка)Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $11
Тема:"Региональные и глобальные интересы современной России". объем 8-10 листов Бюджет 500р тема "Власть как показатель стратификации". объем 3 страницы Бюджет 200р Срок до вечера 24.12Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Кто может помочь?Необходимо сравнить финансово хозяйственную деятельность двух организаций Российскую И канадскую. Отчетность канадской на английском .Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Курсовая работаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
тема – Основы автоматического управления" страниц – как получится шрифт-14 оригинальность-не нужна крайний срок-05.01 Пример выполнения указан в методических указаниях,задания там же. Выполнить для варианта №1. – личным сообщениемЗакрыт8 лет назад
тема – Россия на мировом рынке труда страниц-30 шрифт-14 оригинальность-65-70% крайний срок-24.12 С практической частью. Практическую часть нужно придумать самостоятельно. Методички нет.Закрыт8 лет назад
Тема-личным сообщение страниц-60 шрифт-14 оригинальность-60% крайний срок – 15.01 Рассмотреть оперативно -розыскную работу в зарубежных странах.Провести сравнительный анализ стран с похожим нормативно правовым регулированием и не похожим. Сгруппировать их по ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
отчет по преддипломной практике. на 30 страниц план примерный есть. есть образец. небольшие расчеты и метода к ним. сектор хорека. есть компания, все нужные данные можно достать. это все к диплому на примерно такую ...Закрыт8 лет назад