#СРОЧНО!!реферат по Политологии

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Закрыт2 заявки166 просмотров

реферат по Политологии ( предмет- История политических учений) 

дисциплина – Политология ( предмет- История политических учений) 

тема – Классический и современный консерватизм. Идейно-политический аспект 

количество страниц – 8-12 страниц  

оригинальность -30-40% (отчет с сайта антиплагиат.ру приложить) 

шрифт – 14 pt 

крайний срок сдачи – 21.12.2016 

дополнительная информация –  

В форме аналитической справки 

Нужна к 7 утра 21.12.16

8 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
174 отзыва(-2)

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