1 гл.диплома, вocпитaниe двигaтeльнo-кoopдинaциoнныx cпoco6нocтeй

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Закрыт1 заявка71 просмотр

1 глава(литобзор), вocпитaниe двигaтeльнo-кoopдинaциoнныx cпoco6нocтeй

+ введение

на 30 страниц

план есть, материал есть.

все вышлю в личку по запросу

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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