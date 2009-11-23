2 дипломные работы по дисциплине «ИЗО»

Требуется автор для написания дипломной работы по дисциплине «Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство)». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: Подготовка специалистов по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей автотранспортного предприятия малого бизнеса Объем: ...
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Требуется автор для написания дипломных работ по дисциплине «ИЗО». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.
Тема 1: Влияние художественной самодеятельности на развитие творческих способностей дошкольников
Объем: 70 стр., 40 теория, 30 практика.
Срок сдачи плана: 25 ноября
Срок сдачи первой главы: 5-6 декабря
Общий срок сдачи: 25 декабря 2010
План и дополнительные материалы в наличии.
Тема 2: Влияние творчества известных художников на развитие изобразительных качеств дошкольников
Объем: 70 стр., 40 теория, 30 практика.
Срок сдачи плана: 25 ноября
Срок сдачи первой главы: 15 декабря
Общий срок сдачи: 15 января 2010
План и дополнительные материалы в наличии.
Для написания работ нужны определенные знания в психологии.
Цена: 7 000 р. за две работы, по частям, без предоплаты
По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.
Контактная информация:
ICQ #406194503
E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «ИЗО»
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