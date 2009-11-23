2 дипломные работы по дисциплине «ИЗО»

$235
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок315 просмотров
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Требуется автор для написания дипломных работ по дисциплине «ИЗО». Знание и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема 1: Влияние художественной самодеятельности на развитие творческих способностей дошкольников

Объем: 70 стр., 40 теория, 30 практика.

Срок сдачи плана: 25 ноября

Срок сдачи первой главы: 5-6 декабря

Общий срок сдачи: 25 декабря 2010

План и дополнительные материалы в наличии.

Тема 2: Влияние творчества известных художников на развитие изобразительных качеств дошкольников

Объем: 70 стр., 40 теория, 30 практика.

Срок сдачи плана: 25 ноября

Срок сдачи первой главы: 15 декабря

Общий срок сдачи: 15 января 2010

План и дополнительные материалы в наличии.

Для написания работ нужны определенные знания в психологии.

Цена: 7 000 р. за две работы, по частям, без предоплаты

По результатам написания этих работ возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

ICQ #406194503

E-mail: [email protected], с пометкой в теме письма «ИЗО»

14 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$235
30 дней
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