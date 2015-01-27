2 доклада по праву

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок222 просмотра
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Предмет-правоохранительные органы

требуется написать 2 доклада

объем текстовой части- 8 страниц

АП 70%

срок 10.01

оплата в рублях, без курсов доллара.

сумму пишите сразу конечную в рублях

все нюансы в приложенном файле

9 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$7
4 дня
Работаю с Еленой не первый год и только положительные результаты. Спасибо
Спасибо за интересное задание и быструю оплату!