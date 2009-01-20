2 курсовые по ИСУ

Нужно написать 2 курсовые работы по исследованию систем управления (ИСУ).

Возможные темы:

1.Анализ эффективности моделей применяемых при разработке управленческих решений.

2.Проблематика автоматизации проектирования систем управления.

3.Анализ проблем планирования как функции управления.

4.Исследование механизма мотивации как функции управления.

5.Анализ критериев и показателей эффективности управления.

6.Параметрический и факторный анализ системы управления предприятия.

7.Методы оценки эффективности управления организации.

8.Информационное обеспечение процесса исследования систем управления.

+ обязательно практика желательно за 5 лет (минимум за 3 года) - с приложением форм отчетности, по методичке.

Стоимость - 800 р/курсовая. Срок - до 12.00 мск 24.01.09 г. Оплата - через яндекс деньги в течение 5-ти дней.

Пишите на ящик - [email protected] (сюда захожу нечасто).