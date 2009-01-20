2 курсовые по ИСУ

Написание курсового проекта по дисциплине "Управленческие решения" на одну из следующих тем: Проект управленческого решения по: -лучшему использованию рабочего времени рабочими организации -повышению производительности труда рабочих организации -повышению производительности труда управленцев организации -выбору пути технического развития организации -повышению прибыльности основной деятельности ...
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Нужно написать 2 курсовые работы по исследованию систем управления (ИСУ).
Возможные темы:
1.Анализ эффективности моделей применяемых при разработке управленческих решений.
2.Проблематика автоматизации проектирования систем управления.
3.Анализ проблем планирования как функции управления.
4.Исследование механизма мотивации как функции управления.
5.Анализ критериев и показателей эффективности управления.
6.Параметрический и факторный анализ системы управления предприятия.
7.Методы оценки эффективности управления организации.
8.Информационное обеспечение процесса исследования систем управления.
+ обязательно практика желательно за 5 лет (минимум за 3 года) - с приложением форм отчетности, по методичке.
Стоимость - 800 р/курсовая. Срок - до 12.00 мск 24.01.09 г. Оплата - через яндекс деньги в течение 5-ти дней.
Пишите на ящик - [email protected] (сюда захожу нечасто).
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