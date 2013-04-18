2 курсовые по социологии

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Завершен3 заявки153 просмотра

1й тема " теория социального развития в концепции карла маркса" , объем - примерно 30 страниц, хотелось бы до понедельника или в течение недели,скидываю структуру работы, имеющиеся наработки(введение, одобренное преподавателем) и методичку и 2я тема второй курсовой "религия в социологической концепции макса вебера" и структура со списком литературы

12 лет назад
Zachli
Сорков 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$60
7 дней
Работы хорошего качества!
Спасибо, за сотрудничество

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад