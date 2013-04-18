2 курсовые по социологии

1й тема " теория социального развития в концепции карла маркса" , объем - примерно 30 страниц, хотелось бы до понедельника или в течение недели,скидываю структуру работы, имеющиеся наработки(введение, одобренное преподавателем) и методичку и 2я тема второй курсовой "религия в социологической концепции макса вебера" и структура со списком литературы