Задание прикреплено. Шифр 0496. Срок 15.04
2 курсовые по таможке
Объем 25 – 30 стр. (объем каждой работы)
Оформление по ГОСТУ
Уникальность работы 60%
Срок выполнения до 10.04
Темы во вложенном файле
Заявки фрилансеров
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